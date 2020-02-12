Hale Soygazi'nin Seda Sayan'a açtığı dava sonuçlandı!

"Benden özür dileyecek!"

Murat Şar, isimli bir şahıs 'Seda ve Uğur’la Artık Susma' programına konuk olarak katılmış, doğduğu gün evlatlık verildiğini ve annesinin usta oyuncu Hale Soygazi olduğunu iddia etmişti. Yapılan DNA testi sonucunda Murat Şar ve Hale Soygazi arasında kan bağı bulunamamıştı. Yayınlanan programın ardından Hale Soygazi, ismine zarar verildiği gerekçesiyle 1 liralık tazminat davası açmıştı.Hale Soygazi, açtığı 1 liralık tazminat davasını kazandı. Dava sonucunda Seda Sayan'ın, Mehmet Yüzüak'ın, programın yayınlandığı kanalın ve prodüksiyon şirketinin 1 lira manevi tazminat ödemesine ve kınanmalarına karar verildi.