Halil Sezai ameliyat oldu!

Tuzla’da 67 yaşındaki komşusunu darbeden şarkıcı Halil Sezai, iki hafta önce tutuklandı.Halil Sezai’nin iki gün önce sağ elindeki rahatsızlık nedeniyle Marmara Üniversitesi Ortopedi bölümüne getirilerek ameliyat edildiği öğrenildi. Hastanede 1 gün kalan Sezai, tekrar Maltepe Cezaevi’ne konuldu.Sezai’nin durumunun iyi olduğu belirtildi. (Kaynak: sozcu.com.tr)