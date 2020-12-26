Halil Sezai aşkını ilan etti!

İki ay önce, Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Halil Sezai Paracıkoğlu, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olmuştu. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, önceki gün dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Melike Beşli'yle fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından paylaştı.Sezai paylaşımının altına şu notu yazdı:"Kalbim, atıyorsa, varsa bir anlamı nefes almamın sen varsın diye. Yoksa geri kalan her şey boş"