Halil Sezai: Hapishane bana iyi geldi

Halil Sezai, Armağan Çağlayan'ın hazırlayıp sunduğu Youtube'da yayınlanan 'Gör Beni' programına konuk oldu. Geçtiğimiz eylül ayında, yaşlı komşusunu darp etmek suçlaması ile cezaevine giren, Sezai içeride geçen 43 günü anlattı.- Ünlülüğe karşı bir insanım. Ülkemizde bu olaylar günde belki 100-200 kere oluyor ama büyümüyor. O günün yarısını hatırlamıyorum. Çok öfkeli de değildim. Birden bir şey koptu. Detaylara girmek istemiyorum açıkçası, hapis yattım bu olaydan dolayı.- Keşke o gün arabayı oraya kırmasaydık 'Son bir kez konuşalım' diye...- O projeden artık midemiz bulandı. Biz de bir YouTube projesi çekelim. Talk Show'lu yemekli doğal akışında bir şey çekelim istemiştik. Müsaade edilmedi. Edilmediği gibi bir de olaylar buralara geldi.- Hapishanede çok zorlanmadım. Belki saçma olacak ama iyi geldi. Bütün gün kitap okudum. Bugüne nasıl geldim diye düşündüm. Kendimi buraya nasıl soktuğumun muhasebesini yaptım. Şimdiye kadar sabredip, sonra niye öyle bir şey oldu bilmiyorum...-Yaşadıklarım bende sosyal fobi yaşatmadı. Gardiyanından müdürüne çok teşekkür ederim. Ön yargımı da kırdılar. İnsanlara çok yardım ediyorlar. Yemekler çok güzel. Çıkarken 'Lütfen bu domatesi nereden aldığınızı söyleyin, biz de yiyelim' dedim.