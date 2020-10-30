Halil Sezai serbest bırakıldı!

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Halil Sezai, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müşteki Hüseyin Meriç ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.Halil Sezai’nin savunmasını tamamlanmasının ardından avukatlar şarkıcının tahliyesini talep etti.Mahkemenin karara bağladığı davada, şarkıcı Halil Sezai 1 yıl 11 ay 17 gün ceza aldı. Kararla birlikte bir süredir tutuklu bulunan şarkıcı tahliye edildi.