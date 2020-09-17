Halil Sezai'ye tutuklama talebi!

Halil Sezai tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi.

17.09.2020 15:44 Magazin

Halil Sezai'ye tutuklama talebi! Tuzla’da dün bir sitede çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, çekime izin vermeyen mahalle sakini 67 yaşındaki Hüseyin Meriç ile tartışma yaşamış; Sezai, yaşlı adamı darp etmişti. Yaşanan olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai’yi ifadeye çağırdı.

Şarkıcı Halil Sezai Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddiasıyla ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde adliyeye getirilen Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu görüldü.

İfadesi alınan Halil Sezai, savcılık sorgusunun ardından 'silahla tehdit' ve 'silahla yaralama' suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Halil Sezai, Kartal Adliyesi'nde!

Halil Sezai, Kartal Adliyesi'nde!



Sıla’dan Halil Sezai’ye:

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Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai cephesinden yeni açıklama

Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai cephesinden yeni açıklama



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Halil Sezai karakolluk oldu!

Halil Sezai karakolluk oldu!
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