Halil Sezai'ye tutuklama talebi!

Halil Sezai, Kartal Adliyesi'nde!

Sıla’dan Halil Sezai’ye: "Yazıklar olsun!"

Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai cephesinden yeni açıklama

Halil Sezai konuştu: "Yaptığım şey hayvanlık!"

Halil Sezai karakolluk oldu!

Tuzla’da dün bir sitede çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, çekime izin vermeyen mahalle sakini 67 yaşındaki Hüseyin Meriç ile tartışma yaşamış; Sezai, yaşlı adamı darp etmişti. Yaşanan olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai’yi ifadeye çağırdı.Şarkıcı Halil Sezai Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddiasıyla ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde adliyeye getirilen Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu görüldü.