Halil Sezai'yi elindeki odun yakmış!

Komşusu Hüseyin Meriç’e şiddet uygulayan Halil Sezai, olay sırasında elinde bulunan odun parçasının silahtan sayılması nedeniyle ‘Silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanırken, odun parçasına ise polis tarafından el konuldu.Hürriyet'te yer alan habere göre; Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nde önceki gece ifade veren Halil Sezai odunu şaka amaçlı eline aldığını söyledi: Müştekinin evine geldiğimizde 4 villanın da ortak bahçesine geçtik. Ancak konutun içine girmedik. Ben o sırada eskiden onunla masalarda sohbetimizdeki şakalaşmalardan mülhem olarak bahçeden odun almak istedim. Amacım bununla müştekiye, ‘odun mu olalım, yoksa çiçek gibi mi olalım, aramız nasıl olsun’ diye takılmaktı. Espri amaçlıydı."Ancak müştekinin kapısına gittiğimizde ona seslenir seslenmez, ‘s....rin gidin, s.tirtmeyin ananızı” dedi. Bunun üzerine odunla ilgili espri havası kalmadığı için onu bıraktım. Olayın şokuyla aramızda ittirme kaktırma oldu. Ama vurmadım. Vurma olayı daha sonra dışarıda oldu.”Halil Sezai’nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu Bakar, UçanKuş TV’de program yapan Lerzan Mutlu’ya konuştu. Mutlu’ya canlı yayında mesaj atan Bakar, “Abimin yaptığı yanlış. Kınıyorum ama o adam da masum sayılmaz. Ağza alınmayan küfürler etti. Abim geçen gittiğinde yine laf edince olay olmuş. Yıllar önce abime ‘Bu adamlarla muhatap olma’ dedim, korktuğum başıma geldi. Olay evet çok yanlış ama soruyorum stüdyodaki erkeklere, biri sürekli ananıza küfretse ne yaparsınız” dedi. (Kaynak: hurriyet.com.tr)