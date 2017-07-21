Halit Akçatepe'nin ressam damadı Bodrum'da sergi açtı

Sağlık - 21 Temmuz 2017 18:44

Şinasi Bozatlı'nın Trafo Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan resim sergisine, merhum Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe Bozatlı, tiyatro ve sinema sanatçısı Tuna Orhan ve sanatseverler katıldı. 'Deep Blue' isimli sergide sanatçının tuval üzerine akrilik boya kullanarak yaptığı 18 eseri yer aldı. Eserlerinde Bodrum'un maviliklerini anlattığını belirten Şinasi Bozatlı, "Bodrum'da ikinci kişisel sergimi açıyorum. Eserlerimi yaparken birden bire beyaz tuvale başlıyorum ve bu süreç çok uzun sürüyor. Çok fazla tablo çalışıyorum, sonra onları tekrar tekrar elime alıyorum. Temadan ziyade benim için resmin iyi bir resim olması önemli. Eserlerimde Bodrum'un maviliklerini anlattım. Çünkü ben yaşamımı Bodrum'da sürdürdüğüm için bir şekilde burayı temsil etmem gerekiyor. Avrupa'da da benim ağırlıklı olarak Bodrum'da yaşadığımı biliyorlar" dedi.Ebru Akçatepe Bozatlı, geçtiğimiz aylarda babası Halit Akçatepe'yi kaybetmenin acısını yaşadığını belirterek, "Ben babam için Bodrum'a döndüm. Beraber yaşadığımızda güzel zaman geçirdik. Çok daha fazla zaman geçirmek isterdim. Beraber çok daha fazla şeyler yapmak istiyordum. 12 Ağustos'ta benim de sergim açılacak. Beraber açacaktık o sergiyi. Onun planını yapıyorduk. Çok üzgünüm. Her şeyim çok buruk ve hüzünlü geçiyor. Hala uyku problemi yaşıyorum. Alışmak çok zor benim için" dedi.Sergide Şinasi Bozatlı'nın 9 yaşındaki kızı Zeynep Bozatlı'nın yaptığı tablolar da yer aldı.