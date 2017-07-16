Halit Ergenç ile Bergüzar Korel Fethiye'de tatilde!

Magazin - 16 Temmuz 2017 15:30

Ünlü çift Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, yeni sezon öncesi oğulları Ali ile Fethiye’de enerji depoluyor.Üçlü önceki gün kaldıkları otelin plajında görüntülendi. Yakışıklı oyuncu, oğluyla sudan çıkmazken güzel oyuncu ise şezlongda güneşlenip ikiliyi izlemeyi tercih etti.TATİLCİLER BAŞLARINA TOPLANDIBir ara şnorkellerini takarak sudan midye kabuğu çıkaran baba-oğul, minik tatilcilerin ilgi odağı oldu. Ali’nin yavru bir caretta bulması üzerine çocuklar ikilin başına toplandı. Çocuklarla oyunlar oynayan ünlü oyuncu, daha sonra caretta’yı denize geri bıraktı.Kaynak: habrturk.com