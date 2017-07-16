Halit Ergenç ile Bergüzar Korel Fethiye'de tatilde!

Yeni sezon öncesi oğulları Ali ile Fethiye’de enerji depolayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, tatilin tadını çıkarıyor.

Magazin - 16 Temmuz 2017 15:30
Halit Ergenç ile Bergüzar Korel Fethiye'de tatilde!
Ünlü çift Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, yeni sezon öncesi oğulları Ali ile Fethiye’de enerji depoluyor.

Üçlü önceki gün kaldıkları otelin plajında görüntülendi. Yakışıklı oyuncu, oğluyla sudan çıkmazken güzel oyuncu ise şezlongda güneşlenip ikiliyi izlemeyi tercih etti.

TATİLCİLER BAŞLARINA TOPLANDI
Bir ara şnorkellerini takarak sudan midye kabuğu çıkaran baba-oğul, minik tatilcilerin ilgi odağı oldu. Ali’nin yavru bir caretta bulması üzerine çocuklar ikilin başına toplandı. Çocuklarla oyunlar oynayan ünlü oyuncu, daha sonra caretta’yı denize geri bıraktı.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: habrturk.com
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hayranları tepki gösterince sildi!
  • Mehmet Ali Erbil: ’30 yaş kadınları bünyem kaldırmıyor’
  • 'Aşırı seksi' diye reklamı yasakladılar
  • Yeni yaşını bu fotoğrafla kutladı
  • Diziden ayrıldı, İstanbul’a taşındı

Hayranları tepki gösterince sildi!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Burcu Esmersoy'dan ani karar!
  • Kadir ve Neslihan'dan aşk pozu!
  • Evlilik öncesi ön balayındalar!
  • Amine Gülşe yatak odasına el attı!
  • Karı-koca para basacak!
  • Ünlü çift arasında nikâh gerilimi!
  • Didem Soydan'dan paylaşım yorumu
  • Çağatay'ın imdadına Kıvanç yetişti!
  • Umut, Tuba Büyüküstün'ü istemedi!
  • Adrıana Lıma ABD’ye yalnız döndü!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Adriana Lima'yı sıcak bunalttı
  • Ahmet Hakan'dan Metin Hara'ya sert sözler!
  • Alaçatı'da Fatih Terim ve damatları mekan bastı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Deniz Seki'den sürpriz düğün kararı!
  • Metin Hara, Adriana Lima'yı koluna mı kazıttı?
  • Kalp Atışı'nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı!
  • Süper şoför Ajda Pekkan
Adriana Lima'yı sıcak bunalttı