Halit Ergenç, Ozan Güven'i savundu!

Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Konu yargıya taşınmış, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmuştu. Şiddet olaylarıyla gündeme gelen Ozan Güven rol aldığı Babil dizisinin kadrosundan da çıkarılmıştı.Tüm yaşanan bu gelişmelerin ardından Ozan Güven'in yakın arkadaşı ve Babil dizisindeki partneri Halit Ergenç ilk konuştu. Uçankuş'a açıklamalardan bulunan usta oyuncu, Güven'e sahip çıktı. Halit Ergenç, "Tatilimizi yaptık şimdi çalışmaya başlayacağız. Diziden ayrılmak Ozan’ın takdiridir. Ben Ozan’ı çok severim, çok uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki, böyle bir olay geldi başına. Adalet neyse yerini bulacak ama alnının akıyla çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir karaktere sahip olduğunu hiç şahit olmadım hayatım boyunca. Mutlaka orada bir şey olmuştur bunu da adalet çözecektir, bir yere varacaktır o. Herkesin hakkında hayırlısı diyelim" diye konuştu.