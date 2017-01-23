Halit Ergenç set arasını böyle değerlendirdi!

Magazin - 24 Ocak 2017 06:00

'Vatanım Sensin' dizisindeki oyunculuğu ile 7'den 70'e herkesi kendine hayran bırakan Halit Ergenç, önceki gün geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yalnız başına geldiği AVM'de uzun süre alışveriş yapan Ergenç, setin bir hayli yoğun geçtiğini söyleyerek ilk fırsatta burada geldiğini belirtti.