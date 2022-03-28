Halit Ergenç’in yeni dizisi belli oldu!

Yaz başında Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Disney Plus dev ataklarına ara vermeden devam ediyor. Ülkemizin önde gelen 15 star ismiyle sözleşme yapan platform yakında dünyanın dört bir yanında görkemli bir lansman filmi çekecek. Bu dev isimlerin çekeceği projeler de tek tek belli oluyor. Halit Ergenç’in Disney Plus’ta yayınlanacak olan dizisinin adı: Nomen…Projenin yapımcısı dizi, film ve televizyon dünyasının duayen ismi Fatih Aksoy…Senaryosunu Zafer Külünk’ün yazdığı diziyi Fatih Kızılgök yönetecek. Distopik bir hikâyesi olan dizide Halit Ergenç’in rol arkadaşlarından biri belli oldu. Sadakatsiz dizisiyle kariyerinde önemli bir adım atan Melis Sezen “Nomen”in kadın yıldızlarından biri oldu. Halit Ergenç’in dizide hastalığından dolayı yaptığı buluşla telepatik yöntemle iletişim kurduğu eşine kimin hayat vereceği ise henüz belli değil.Öte yandan Fatih Aksoy’un patronu olduğu Medyapım, Disney Plus’a Bahadır İnce’nin yöneteceği, Urla’da çekilecek olan “Ru” ve Özer Feyzioğlu’nun yöneteceği “Siyaha Bulaşan Kadınlar” adlı 2 dizi daha hazırlıyor.Senaryo çalışmaları devam eden Siyaha Bulaşan Kadınlar projesinden teklif alan Cansu Dere’nin başka bir dizide yer alacağı öğrenildi. Büşra Cebe’nin aynı adlı kitabından dijitale uyarlanacak olan dizinin kadın yıldızları yakında belli olacak.