Diğer Sporlar - 22 Nisan 2017 14:48

Halkbank - Ziraat Bankası:3- 1Halkbank: Faik Samet Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic, Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kemal Kayhan, Fonteles)Ziraat Bankası: Savani, Lee, Ulaş Kıyak, Emre Baturalp Güngör, Vahit Emre Savaş, Nilsson (Volkan Döne, Serkan Kılıç, Rauwerdink, Vefa Yılmaz, Cüneyt Dağcı)Setler: 27-25, 19-25, 25-19, 25-21Süre: 129 dakika (39, 26, 31, 33)Halkbank finalde, diğer yarı final eşleşmesinin galibi Arkas Spor'un rakibi olurken, Ziraat Bankası ise 3'üncülük mücadelesinde Fenerbahçe ile eşleşti.Kaynak:DHA