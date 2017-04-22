Halkbank finalde!

Halkbank, Efeler Voleybol Ligi play-off yarı finalinde, Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup ederek, seriyi 2-1'e getirdi ve finale yükseldi.

Diğer Sporlar - 22 Nisan 2017 14:48
Halkbank finalde!
Halkbank - Ziraat Bankası:3- 1

Halkbank: Faik Samet Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic, Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kemal Kayhan, Fonteles)

Ziraat Bankası: Savani, Lee, Ulaş Kıyak, Emre Baturalp Güngör, Vahit Emre Savaş, Nilsson (Volkan Döne, Serkan Kılıç, Rauwerdink, Vefa Yılmaz, Cüneyt Dağcı)

Setler: 27-25, 19-25, 25-19, 25-21

Süre: 129 dakika (39, 26, 31, 33)

Halkbank finalde, diğer yarı final eşleşmesinin galibi Arkas Spor'un rakibi olurken, Ziraat Bankası ise 3'üncülük mücadelesinde Fenerbahçe ile eşleşti.


Kaynak:DHA
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Bağlantılar: Halkbank, Ziraat

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