Haluk Bilginer ve Zerrin Tekindor ayrıldı

Magazin - 12 Mayıs 2017 09:55

İşte Bülent Cankurt'un Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde yazdığı o yazı;"Sanat dünyasının iki önemli ismi Haluk Bilginer ile Zerrin Tekindor'un altı yıllık büyük aşkının sona erdiğini öğrendim. Zuhal Olcay'dan boşandıktan sonra uzatmalı sevgilisi Aşkın Nur Yengi ile evlenen, ondan da 2012'de boşanan Haluk Bilginer'in, aynı tarihlerde meslektaşı Zerrin Tekindor ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Hatta Aşkın Nur Yengi'nin bir röportajında "Beni bugüne kadar bir tek ihanet üzdü" demesi, Bilginer'in Yengi'yi, Zerrin Tekindor ile aldattığı şeklinde yorumlanmıştı.YAKIN ÇEVRESİ 'KESİN BİTTİ' DİYORBir ihanet sonucu mu yoksa boşanma sonrası mı başladı bilmiyorum ama Haluk Bilginer ile Zerrin Tekindor'un aşkı altı yıldır mutlu mesut sürüyordu. Londra'da kendilerine birer daire alan ve yılın bir bölümünü orada geçiren çiftin ikinci baharlarında 'büyük aşk'ı buldukları ve artık ömür boyu bu aşkın süreceği tahmin ediliyordu ama olmadı. Çiftin yakın çevresinden öğrendiğime göre, ünlü çiftin büyük aşkı kesin olarak son bulmuş.OYUNLA BİRLİKTE AŞK DA SONA ERMİŞYakınları, tekrar barışmalarına pek ihtimal vermiyor. Neden ayrıldıklarına gelince... Aralarına, Zerrin Tekindor'un Çetin Tekindor'dan olan oğlu Hira Tekindor girmiş!Haluk Bilginer'in sahibi olduğu Oyun Atölyesi'nin sahneye koyacağı ve çevirisini de kendisinin yaptığı, Zerrin Tekindor'un da başrolünü oynayacağı 'Arzu Tramvayı' adlı oyunu Hira Tekindor yönetecekti.Şubat ayında provalar başlayınca Bilginer, Hira'nın yönetiminden memnun kalmamış ve ikinci bir yönetmen istemiş. Zerrin Tekindor buna çok bozulmuş ve oğlu için altı yıllık sevgilisiyle kavga etmiş. Kavga büyümüş ve ne Tekindor oyunu oğlunun tek başına yönetmesi ısrarından vazgeçmiş, ne de Bilginer geri adım atmış. Sonunda Bilginer, 19 Nisan'da prömiyerinin yapılacağı açıklanan oyunu iptal etmiş ve oyunla birlikte aşk da sona ermiş. Yani 'Arzu Tramvayı' altı yıllık büyük aşkın sonunu getirmiş. Biri oğlundan, diğeri de meslek aşkından taviz vermeyince ayrılık kaçınılmaz olmuş.Oyun Atölyesi'nin Şubat ayında provalarına başlanan ve 19 Nisan'da prömiyerini yapacağını duyurduğu 'Arzu Tramvayı', sessiz sedasız iptal edildi. Oyunun neden iptal olduğuna dair hiçbir açıklama da yapılmadı."Kaynak:sabah.com.tr