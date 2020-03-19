Haluk Levent: "Ailelere temel gıda yardımı yapacağız!"

Kurduğu Ahbap Derneği ile yardıma ihtiyacı olan birçok insana el uzatan Haluk Levent, dernek kasasındaki 976 bin TL'yi corona virüs sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayan 2 bin ailenin temel gıda malzemeleri için harcayacaklarını açıkladı."Zor günler geçiriyoruz" diyen Levent, "Şu anda Ahbap Derneği'nde 976 bin TL var. Maaşlar ve medikal alımı hariç bütün parayı 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemeleri için kullanacağız. 15 gün içinde işten çıkarılan kişiler aileleri adına başvuru yapabilir" dedi.