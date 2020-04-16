Haluk Levent: "Coronaya kapılmak istemiyorum, korkuyorum!"

Jülide Ateş’in 16 Nisan Perşembe akşamki konuğu Türk Rock Müziği'nin başarılı temsilcisi ve kurduğu Ahbap Platformu ile yardımlar yaparak büyük takdir toplayan Haluk Levent oldu.
Haluk Levent, Jülide Ateş’in kendisine yönlendirdiği 40 soruyu yanıtladı, o soruların içinde şimdiye kadar hiç sorulamayanlar hiç konuşulmayanlar vardı. Levent bütün içtenliğiyle özel hayatından fikirlerine, Ahbap Platformu'ndaki çalışmalarından Corona Virüs'e, korkularına, ilk aşkına kadar pek çok soruyu içtenlikle yanıtladı
İşte Haluk Levent'li 40’dan satır başları:
CORONA'YA KAPILMAKTAN KORKUYORUM!
Haluk Levent, virüse yakalanmakla olan korkusunu şu cümlelerle anlattı: "Corona'ya kapılmak istemiyorum. Korkuyorum. Ben etrafımdan bir çocuğa bulaştırırsam, o çocuğun Anneannesi varsa, kendi kızım da dahil, eğer o rahatsızlık sonucu o Anneanneye bir şey olursa diye korkuyorsun.
Jülide Ateş'in "Corona Virüs'e rağmen yardımları nasıl ulaştırıyorsunuz" sorusundan ise başka başlıklar çıktı. Haluk Levent;
YARDIM TALEPLERİ GÜNDE 45'Dİ ŞİMDİ 1000'E ÇIKTI!
"Geçmişte 40-45 talep vardı günde, şimdi 900'e çıktı. Belki de 1000. Net!" diyerek söze başladı ve şöyle devam etti: "Corona günlerinden önce yokluk çekenler antrenmanlıydılar, akrabasından tanıdığından kaymakamlıktan bir şekilde geçiniyorlardı. Corona günleri işe gidip gelenleri ve işsiz kalanları çok vurdu. Çünkü onlar hazırlıksızdı, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çok sıkıntıdayım, kime ne diyeceğimi bilmiyorum, evimde ekmek yok diyenlerden mesaj aldım.
CORONA GÜNLERİ İŞE GİDERKEN İŞSİZ KALANLARI DAHA ÇOK VURDU!
Ben Corona zamanında yıllarca yokluk çekenlerden çok, yeni yokluk çekenlerin daha çok zorluk çektiğini gördüm, inandım. Benim tuttuğum istatistik böyle. Online, artık telefonla görüşmeye başladık, çünkü en yokluk çeken ailede bile bir görüntülü telefon var. Görüntülü görüşmeye, sormaya, muhtarlıklara, valiliklere ulaşıyoruz, yardımlarımız böyle devam ediyor.
DÜNYA HAYVANLARIN VE KADINLARIN CEHENNEMİ
Haluk Levent, çok konuşulacak bir gerçeğe de imza attı. Ateş'in "Dünya hayvanların cehennemi mi?" sorusuna: "Evet. Sadece hayvanların değil, dünyanın yarısı, Ortadoğu'dan itibaren Asya'ya doğru gidildiğinde kadınların cehennemi! Kadınlar şu günlere kadar cehennem azabı yaşadılar. Kaybedildiler. Toplumsal baskı yaşadılar. Dünyanın yarısı kadınların, yarısı hayvanların cehennemi. Hastalıkların bir bölümü hayvanların doğal alanlarını katlettiğimiz için oluyor.
CORONA VİRÜS YENİ BİR ÇIKMIŞ BİR VİRÜS DEĞİL
Corona Virüs zaten yeni çıkmış bir virüs değil, birazcık okuyan gerek yok görür... 10 yıl önce makalaler vardı bununla ilgili, ama hayvandan hayvana geçiyordu... İnsanın doğayı katletmesi, hayvanı katletmesi bizlerin bu tür virüslerin oluşumunu sağladı. Dünya o kadar çok kötü yere gidiyor ki bizleri bombalar uzaylılar işgal edecek diye beklemeyelim bizleri küçücük virüsler yok edebilir diyor Bill Gates.
Haluk Levent: "Coronaya kapılmak istemiyorum, korkuyorum!"
Jülide Ateş'in sunumuyla 40, Haber Global ekranlarında her Perşembe ekrana gelmeye devam ediyor.
16.04.2020 14:09 Kültür-Sanat