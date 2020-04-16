Haluk Levent: "Coronaya kapılmak istemiyorum, korkuyorum!"

Jülide Ateş’in 16 Nisan Perşembe akşamki konuğu Türk Rock Müziği'nin başarılı temsilcisi ve kurduğu Ahbap Platformu ile yardımlar yaparak büyük takdir toplayan Haluk Levent oldu.Haluk Levent, Jülide Ateş’in kendisine yönlendirdiği 40 soruyu yanıtladı, o soruların içinde şimdiye kadar hiç sorulamayanlar hiç konuşulmayanlar vardı. Levent bütün içtenliğiyle özel hayatından fikirlerine, Ahbap Platformu'ndaki çalışmalarından Corona Virüs'e, korkularına, ilk aşkına kadar pek çok soruyu içtenlikle yanıtladıHaluk Levent, virüse yakalanmakla olan korkusunu şu cümlelerle anlattı: "Corona'ya kapılmak istemiyorum. Korkuyorum. Ben etrafımdan bir çocuğa bulaştırırsam, o çocuğun Anneannesi varsa, kendi kızım da dahil, eğer o rahatsızlık sonucu o Anneanneye bir şey olursa diye korkuyorsun.Jülide Ateş'in "Corona Virüs'e rağmen yardımları nasıl ulaştırıyorsunuz" sorusundan ise başka başlıklar çıktı. Haluk Levent;"Geçmişte 40-45 talep vardı günde, şimdi 900'e çıktı. Belki de 1000. Net!" diyerek söze başladı ve şöyle devam etti: "Corona günlerinden önce yokluk çekenler antrenmanlıydılar, akrabasından tanıdığından kaymakamlıktan bir şekilde geçiniyorlardı. Corona günleri işe gidip gelenleri ve işsiz kalanları çok vurdu. Çünkü onlar hazırlıksızdı, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çok sıkıntıdayım, kime ne diyeceğimi bilmiyorum, evimde ekmek yok diyenlerden mesaj aldım.Ben Corona zamanında yıllarca yokluk çekenlerden çok, yeni yokluk çekenlerin daha çok zorluk çektiğini gördüm, inandım. Benim tuttuğum istatistik böyle. Online, artık telefonla görüşmeye başladık, çünkü en yokluk çeken ailede bile bir görüntülü telefon var. Görüntülü görüşmeye, sormaya, muhtarlıklara, valiliklere ulaşıyoruz, yardımlarımız böyle devam ediyor.Haluk Levent, çok konuşulacak bir gerçeğe de imza attı. Ateş'in "Dünya hayvanların cehennemi mi?" sorusuna: "Evet. Sadece hayvanların değil, dünyanın yarısı, Ortadoğu'dan itibaren Asya'ya doğru gidildiğinde kadınların cehennemi! Kadınlar şu günlere kadar cehennem azabı yaşadılar. Kaybedildiler. Toplumsal baskı yaşadılar. Dünyanın yarısı kadınların, yarısı hayvanların cehennemi. Hastalıkların bir bölümü hayvanların doğal alanlarını katlettiğimiz için oluyor.Corona Virüs zaten yeni çıkmış bir virüs değil, birazcık okuyan gerek yok görür... 10 yıl önce makalaler vardı bununla ilgili, ama hayvandan hayvana geçiyordu... İnsanın doğayı katletmesi, hayvanı katletmesi bizlerin bu tür virüslerin oluşumunu sağladı. Dünya o kadar çok kötü yere gidiyor ki bizleri bombalar uzaylılar işgal edecek diye beklemeyelim bizleri küçücük virüsler yok edebilir diyor Bill Gates.