Haluk Levent hakkındaki 'öldü' haberlerine isyan etti

Ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada hakkında çıkan " öldü" haberlerine isyan etti. Bu tür haberinin kendisini ve ailesini zor durumda bıraktığını belirten ünlü sanatçı, sosyal medya platformlarına da çağrıda bulundu.Twitter hesabından açıklama yapan Levent, "Her saat tweet attığım halde, görüntülü videolar attığım halde öldüğüme inanan bir kitle var. Ciddi ciddi ailemi arıyorlar falan... Facebook ve YouTube yönetimlerinin bu konuyu düşünmesi gerek. Gerçeğe ulaşmak, hele bu çağda bu kadar sığ mı?" dedi.Şarkıcı, sözlerini, "Haa bu arada; ölmedim, yemin edebilirim." ifadeleriyle sonlandırdı.