Haluk Levent koronavirüse yakalandı: "Şaşkınlık içerisindeyim"

Haluk Levent, Twitter hesabından paylaştığı videoda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Levent, "Dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. Ben de inanamıyorum şaşkınlık içerisindeyim. Hiçbir belirtisi yok. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerecek. Doktor; iki kez aşı olduğumdan dolayı, böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söyledi" ifadelerini kullandı.