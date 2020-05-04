Haluk Levent ‘Kral Çıplak’ ile geri dönüyor!

Türk rock müziğin usta ismi Haluk Levent, Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak programı ‘Kral Çıplak’ ile müzikseverlerle buluşuyor.

04.05.2020 12:44 Kültür-Sanat

Haluk Levent ‘Kral Çıplak’ ile geri dönüyor! Yapımını Gergedan Yapım'ın gerçekleştirdiği talk show programı ‘Kral Çıplak’ta, Haluk Levent birçok sürprize imza atacak. 27 yıl önce ilk albümünü çıkardığı tarih olan 13 Mayıs’ta ilk programıyla müzikseverlerle buluşacak olan Haluk Levent, birbirinden özel konukları ve izleyicileri interaktif olarak ağırlayacak. 'Kral Çıplak'ta sevenleri için canlı performanslara gerçekleştirilecek olan Haluk Levent, ayrıca Ahbap Derneği gönüllü elçileriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşacak.
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