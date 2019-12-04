Haluk Levent sevenlerinden ilgi istiyor!

Haluk Levent, Twitter paylaşımlarıyla yeniden gündemde. Başarılı şarkıcının attığı tweet on binlerce beğeni aldı.Ünlü şarkıcı, Twitter hesabından "Hasta oldum. Yorgan döşek yatıyorum. İlgi istiyorum." yazdığı bir tweet paylaştı. Ünlü şarkıcıya, "Çorba yapıp getireyim mi karşılıklı içeriz abi", "Abi bize gel", "Çok geçmiş olsun. Rabbim sana sağlık versin. Sende insanlara iyiliklere devam et inşallah" yorumları yağdı.