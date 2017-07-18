Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'ın takipçilerine çağrı!

Magazin - 18 Temmuz 2017 22:00

Cem Yılmaz sosyal medyayı bıraktı!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı bıraktığını açıklamıştı. Ünlü sanatçı Haluk Levent, ünlü komedyenin takipçilerine ilginç bir öneride bulundu.Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Haluk Levent, kendisinin Cem Yılmaz'dan daha komik olduğunu belirtti.Haluk Levent, Cem Yılmaz'ın takipçilerine " Cem Yılmaz'ın takipçileri! Beni takip edip AHBAP platformuna üye olun. Beraber çalışalım. Hem Cem Yılmaz'dan daha komiğim yemin ederim" çağrısını yaptı.Cem Yılmaz'ın sosyal medyayı bırakmasına abisi Can Yılmaz ve yakın arkadaşı Ozan Güven de destek vermişti.