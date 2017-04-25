Bundan üç yıl önce Roma’da yaptıkları bir nikahla dünya evine giren Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel evliliklerini mutlu bir şekilde sürdürüyor.
Sürekli olarak aşklarını ve mutluluklarını ortaya koyan paylaşımlar yapan ikiliden Hamdi Alkan, evliliklerinin üçüncü yılında paylaştığı fotoğrafa son derece duygusal satırlar yazdı.
İşte Alkan’ın o satırları: “24.04… Canım hayat arkadaşım Selen’im iyi ki varsın… Üçüncü evlilik yıldönümümüz. Seni çok sevmeye devam. Soluksuzca devam… Her saniye… Her an…”
Hamdi Alkan'dan eşi Selen Görgüzel'e aşk dolu satırlar
Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, sosyal medya hesabından Selen Görgüzel ile olan evliliğinin üçüncü yılını kutladı.Magazin - 25 Nisan 2017 21:50
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