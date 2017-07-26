Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Magazin - 26 Temmuz 2017 20:00

Oyuncu-yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı oyuncu Zeynep Alkan, paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor.Birbirinden ilginç pozlarıyla dikkat çeken Zeynep Alkan, son paylaşımıyla geçtiğimiz günlerde benzer paylaşımlar yapan Yasmin Erbil'e benzetildi. Hamdi Alkan ile eski eşi Canan Hoşgör'ün kızı olan Zeynep Alkan, Instagram paylaşımlarıyla konuşuluyor. Instagram'da 305 binin üzerinde takipçisi olan 19 yaşındaki Zeynep Alkan, cüretkar pozlarıyla Yasmin Erbil'e benzetiliyor.Zeynep Alkan, en son babasının yönetmen koltuğunda olduğu "Hayat Bazen Tatlıdır" dizisinde rol almıştı.