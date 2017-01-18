Hamilelere kitap önerileri...

Hamilelik dönemini daha sağlıklı geçirmek için okunması gereken kitaplar...

Gecce Kadın - 18 Ocak 2017 19:47
Hamilelere kitap önerileri...
İşte hamilelerin okuması gereken kitaplar listesi;

Hamilelik, Doğum ve Bebek

Anne Ben Nasıl Oldum?

A'dan Z'ye Bilinçli Hamilelik

Mahallenin En Mutlu Bebeği

Gebe-loji

Bebeğinizi Beklerken Sizi Neler Bekler?
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