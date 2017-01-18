Hamilelere kitap önerileri...

Hamilelik dönemini daha sağlıklı geçirmek için okunması gereken kitaplar...

Gecce Kadın - 18 Ocak 2017 19:47

İşte hamilelerin okuması gereken kitaplar listesi;



Hamilelik, Doğum ve Bebek



Anne Ben Nasıl Oldum?



A'dan Z'ye Bilinçli Hamilelik



Mahallenin En Mutlu Bebeği



Gebe-loji



Bebeğinizi Beklerken Sizi Neler Bekler?

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