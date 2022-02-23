Hamilelikte sağlıklı beslenme tüyoları

Gebeliğin özellikle ilk 28 gününün, folik asit açısından çok önemli olduğunun altını çizen Diyetisyen Güneş ”Folik asit annenin kan volümünü artırmak ve bebekte önemli bir sağlık sorunu oluşturacak nöral tüp deformasyonlarına karşı korumak için gereklidir. Besinlerle bu ihtiyacı karşılamak mümkün olamayacağından, gebe kalmayı düşünen anne adayları ve gebelere, 3 ay önceden başlayarak özellikle ilk 3 ayı kapsayacak şekilde folik asit kullanımı önerilir“ dedi.Gebelikte mide bulantısı yaşanmasının doğal olduğunu belirten Diyetisyen Güneş “Gebeliğin ilk 3 ayını oluşturan dönemde annenin yaşadığı hormonal değişiklikler, hiperemesiz dediğimiz mide bulantılarına sebep olabilir. Bu durumda anne yeteri kadar beslenemediği için günlük enerji alımı azalabilir. Bulantıları azaltmak için sabah kalkar kalkmaz mide asitini emmeye yardımcı olacak galeta, leblebi, çubuk kraker gibi besinleri yataktan kalkmadan tüketmeye çalışmalı” dedi.”Asitli içecekler, hazır meyve ve taze sıkılmış meyve suları midede yanmaya ve ekşimeye sebep olacağından tüketilmemelidir“ diyen Diyetisyen Güneş, su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini ve suyun yemek sırasında değil aralarda içilmesinin daha doğru olacağını belirtti. Sebze ve protein tüketimi hakkında da bilgi veren Dr. Renan Güneş ”Çiğ sebze ve meyveler mideyi yavaş terk edeceğinden, mide bulantısının yoğun olduğu zamanlarda tüketmemeye çalışılmalı. Protein alımını artırmak için tuzlu ayran, peynir, yoğurt gibi besinlerden faydalanılabilir. Yağlı, kızarmış besinler bulantıyı artırdığından bu besinleri tüketirken ve pişirirken çok yağlı yapmamaya ve kızartmamaya dikkat edilmeli“ diye konuştu.“Aşırı besin alımı ile fazla yağlanmadan dolayı postmatürasyon (geç doğum), fetüste mekonyum aspirasyonu (bebeğin kakasını yutması) ve perinetal (anne karnında) ölüm riski yüksektir” diyen Diyetisyen Güneş, annenin yeteri kadar beslenmemesi halinde oluşabilecek sorunları da şöyle anlattı: ”Artan enerji ve protein gereksinmesinin karşılanmaması annenin kilo vermesine neden olur. Ayrıca artan besin öğelerinin karşılanamaması yine annede anemi, diş çürüklüğü, osteomalasi (kemik yumuşaması) gibi hastalıklara yol açabilir.”"İlk 3 aylık dönemde bebek tüm ihtiyacını anneden karşıladığı için annenin günlük olarak ekstra beslenmeye ihtiyaç yoktur” diyen Diyetisyen Güneş; 3-6 ay arasında günde 340 kalori, 6-9 ay arasında günlük 450 kalori eklenmesi gerektiğini belirtti. Renan Güneş, hamilelik dönemindeki beslenme sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları ise şöyle sıraladı:-Kalsiyumun zengin kaynağı olan süt, yoğurt ve peynir düzenli tüketilmeli,-Her gün 1 adet yumurta veya 1 porsiyon etli sebze ya da kurubaklagil yemeği yemeye özen gösterilmeli,-C vitamininden zengin sebze ve meyveler sık sık tüketilmeli,-Salam, sosis, sucuk gibi katkı maddeleri içeren yiyecekler yenmemeli,-Yemeklerde muhakkak iyotlu tuz kullanılmalı,-Hazır meyve suları, gazoz ve kolalı içecekler yerine, ayran, meyvenin kendi tadı ile yapılmış kompostolar içecek olarak tercih edilmeli,-Sigara ve alkol kullanılmamalıdır.