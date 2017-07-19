Oyuncu Hande Ataizi, ailesi ile birlikte çıktığı Bodrum tatiline arkadaşlarıyla devam ediyor.
Amerikalı eşi Benjamin Harvey ve oğlu Leon ile beraber Ege sahillerinde stres atan Hande Ataizi, önceki gün Türkbükü'ndeki Maça Kızı'nda görüntülendi. Bir arkadaşı ile bol bol denize giren 43 yaşındaki oyuncu, düzgün ve fit vücudu ile dikkati çekti. Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden Ataizi, hemen elindeki havluya sarıldı.
İskelenin arka kısmına geçerek görüntü vermek istemeyen oyuncunun, tüm çabaları sonuçsuz kaldı.
Hande Ataizi mankenlere taş çıkarttı!
Ailesi ile birlikte Bodrum tatiline arkadaşlarıyla devam eden Hande Ataizi, düzgün ve fit vücudu ile dikkati çekti.Magazin - 19 Temmuz 2017 19:30
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