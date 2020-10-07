Hande Ataizi: "Oğlum her çocuk gibi okuluna gidecek"

Hande Ataizi'nin sportif tatili!

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Hande Ataizi'den yeni çocuğa yeşil ışık!

Hande Ataizi önceki gün sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Pandemi sürecinden dolayı bazı ünlülerin çocuklarını okula yollamayıp evde özel hoca tutmasını nasıl karşılıyorsunuz. Siz de böyle bir şey düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Oğlum her çocuk gibi eğitimini okulunda alacak. Bizim öyle bir düşüncemiz yok. Zaten Leon, okula gitmeyi istiyor."