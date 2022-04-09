Hande Ataizi'nden Farah Zeynep Abdullah'a övgü

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hande Ataizi, beyazperdeye damga vuran 'Bergen' filminde, bir döneme damga vuran 'Acıların kadınI' lakaplı arabesk sanatçısını canlandıran Zeynep Farah Abdullah'a övgüler yağdırdı.

09.04.2022 19:27 Magazin

Hande Ataizi'nden Farah Zeynep Abdullah'a övgü
Burcu Biricik'in başrolde yer aldığı Kanal D dizisi Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı'nda annesinin objektifine poz verirken görüntülendi. Rol aldığı Camdaki Kız'ın sezon finali yapacağını belirten Ataizi, "Dizimizin seneye de devam edeceğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.


"FARAH'I ÇOK BEĞENİYORUM"

'Bergen' filmi hakkında konuşan Ataizi, "Ben Farah'ı çok beğeniyorum. Sırf onun için filmi izlemeye gideceğim. Bergen arabesk söyleyen bir kadın, birebir onun sesini yapabilmek çok başka bir şey. Kesinlikle bu işin altından kalkmıştır" şeklinde konuştu.

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