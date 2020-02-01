Hande Ataizi'nin düğün tarihi belli oldu!

Hande Ataizi'den yeni çocuğa yeşil ışık!

Hande Ataizi ve spor hocası sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun düğünüyle ilgili detaylar belli oldu.Bir süredir birlikte olan Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu çifti, Fransa - Marsilya'da nikah masasına oturmaya karar verdi. Mayıs ayında gerçekleşecek nikah törenine sadece çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katılacak. Daha önce "Dinç çocukları çok seviyor. Leon ile de iyi anlaşması beni mutlu ediyor. Evlenince bebek isterse, itiraz etmem. Leon’a kardeş gelir" diyen Hande Ataizi'nin yeniden anne olmak için sağlık testleri yaptığı öğrenildi. 46 yaşındaki güzel oyuncu, herhangi bir aksilik çıkmadığı sürece ikinci çocuğunu hemen kucağına almak istiyor.