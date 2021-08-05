Hande Doğandemir: Bu özellik Ankaralı olmaktan geliyor

Hande Doğandemir kamera arkasından oyunculuğa nasıl geçtiğini yeni projesi ‘Daha İyi Bir Yarın’ filminin detaylarını ve kendisine dair merak edilenleri MAG okurlarıyla paylaştı.“Başta mesafeli ve soğuk dursam da tanıdıkça hiç öyle olmadığımı söylerler” diyen Hande Doğandemir, “Sanırım bu özellik Ankaralı olmaktan geliyor. Kontrollü, planlı ve adaletli olmaya çalışıyorum ama genelde neşeli ve eğlenceliyimdir. Hiçbir zaman hırslı biri olamadım ama inandığım şeyin arkasından sonuna kadar giderim” açıklamasında bulundu.Doğandemir, "Aşk sizin için ne ifade ediyor?" sorusunu, "Aşka çok büyük anlamlar yüklemiyorum ve bir ihtiyaç olarak da görmüyorum. Hayatın bir parçası aşkı da zaten bir başkasına duyulan his olarak özetleyemem. Birçok şeye karşı olan tutkumuz, benim için bu da hayatın bir parçası” şeklinde cevapladı.