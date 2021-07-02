Hande Doğandemir önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere yakalandı. Tatilde görüntülenme konusuna değinen oyuncu, şu açıklamayı yaptı:
"İstedikleri gibi çekebilirler. Ben kilolarımdan korkmuyorum, onları bir problem olarak görmüyorum."
35 yaşındaki oyuncu, ayrıca yeni filmi 'Daha İyi Bir Yarın' için heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.
Hande Doğandemir o soruyu şöyle cevapladı: "Korkmuyorum"
Geçtiğimiz haftalarda tatilde bikinili görüntülenen ve fazla kiloları ile gündeme gelen Hande Doğandemir, konuyla ilgili muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, "Korkum yok, çekebilirler. Ben bir problem görmüyorum" dedi
02.07.2021 19:50 Magazin