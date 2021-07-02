Hande Doğandemir o soruyu şöyle cevapladı: "Korkmuyorum"

Geçtiğimiz haftalarda tatilde bikinili görüntülenen ve fazla kiloları ile gündeme gelen Hande Doğandemir, konuyla ilgili muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, "Korkum yok, çekebilirler. Ben bir problem görmüyorum" dedi

02.07.2021 19:50 Magazin

Hande Doğandemir o soruyu şöyle cevapladı: "Korkmuyorum" Hande Doğandemir önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere yakalandı. Tatilde görüntülenme konusuna değinen oyuncu, şu açıklamayı yaptı:

"İstedikleri gibi çekebilirler. Ben kilolarımdan korkmuyorum, onları bir problem olarak görmüyorum."

35 yaşındaki oyuncu, ayrıca yeni filmi 'Daha İyi Bir Yarın' için heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: