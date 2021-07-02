Hande Doğandemir o soruyu şöyle cevapladı: "Korkmuyorum"

Hande Doğandemir önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere yakalandı. Tatilde görüntülenme konusuna değinen oyuncu, şu açıklamayı yaptı:"İstedikleri gibi çekebilirler. Ben kilolarımdan korkmuyorum, onları bir problem olarak görmüyorum."35 yaşındaki oyuncu, ayrıca yeni filmi 'Daha İyi Bir Yarın' için heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.