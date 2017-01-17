Hande Doğandemir ve Mert Fırat kavga etti mi?

Magazin - 17 Ocak 2017 16:32

Mert Fırat ile aşk yaşayan Hande Doğandemir, bu sabah çıkan 'kavga ettiler' haberlerine yanıt verdi.Arkadaşlıkları aşka dönüşen çiftin önceki gecce eğlendikleri bir barda kavga ettikleri iddia edildi. İddialara göre kızların Fırat'a ilgisini kıskanan güzel oyuncu, aşkına bardak fırlattı. Mert Fırat da güzel sevgilisine kızıp apar topar mekandan kaçtı.Hande Doğandemir de bu iddialara sosyal medya hesabından açıklama yaparak yanıt verdi.İşte o açıklama;