Hande Erçel ayrılık iddialarını doğruladı! İşte o açıklama...

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrıldığı iddiaları bir süredir gündeme geliyordu. Son olarak çiftin ilişkisinin bir süre önce tamamen bittiği ortaya çıkmıştı. Fakat Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'i ziyaret etmesi, tatilde birlikte poz vermesi ayrılık söylentilerinin asılsız olduğu yönünde yorumlanmıştı.Hande Erçel, Instagram'dan yaptığı açıklama ile ayrılığı doğruladı. Oyuncu Instagram'ın hikaye bölümünden şu açıklamayı paylaştı: