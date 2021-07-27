Hande Erçel bağışıklık kazandı!

'Sen Çal Kapımı' dizisindeki partneri Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, Vogue dergisine verdiği röportajda, eleştirilerle nasıl baş ettiğini açıkladı.Güzel oyuncu, "Çok fazla eleştiriyi sindirip, kendimi geliştirmek için avantaja dönüştürmeye çalışmak beni ilk zamanlarda çok zorladı. Bir zaman sonra bu duruma bağışıklık kazanıyorsunuz ve eskisi kadar şaşırıp üzülmüyorsunuz" diye konuştu.