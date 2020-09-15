Hande Erçel beyazlar içinde! Kerem Bürsin'den dikkat çeken yorum!

Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrol paylaşan güzel oyuncu Hande Erçel beyaz elbiseli fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafa beğeni yağarken bir çok ünlü isim de yorum bıraktı. Kardeşi Gamze Erçel ve rol arkadaşı Bige Önal güzel oyuncuya tam not verdi.Hande Erçel beyaz elbiseli fotoğrafını beyaz güvercin emojisi ile paylaştı. Kerem Bürsin de partnerinin fotoğrafının altına volkan emojili bir yorum bıraktı.