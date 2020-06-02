Hande Erçel de şaşırdı! Markette alışveriş yaparken...

Kerem Bürsin'le başrollerini paylaştığı yeni bir dizi hazırlığında olan Hande Erçel önceki gün maket alışverişine çıktı. Instyle dergisine kapak olan güzel oyuncunun bir hayranı elinde dergiyle alışveriş yapan Erçel'in yanına gelerek imza istedi. Oldukça şaşıran Erçel'in şaşkınlığı kameraya böyle yansıdı: