Hande Erçel dizi için diyete girdi!

Magazin - 23 Temmuz 2017 17:00

Kiloları ile gündemde olan Hande Erçel, Tolgahan Sayışman ile başrollerini paylaşacağı 'Siyah İnci' dizisi için diyete girdi.Hande Erçel (24), Çeşme tatilinde kiloları ile dikkat çekmiş, eleştiri toplamıştı. Eylül’de başlayacak olan ‘Siyah İnci’de Tolgahan Sayışman ile başrolü paylaşmaya hazırlanan Hande Erçel uyarılar üzerine diyete girdi. Hedefi çekimlere kadar 6 kilo vermek. Hande Erçel daha önce ‘Güneşin Kızları’nda oynayayabilmek için bir haftada 5 kilo zayıflamıştı.Tolgahan Sayışman dizide partnerinin Hande Erçel olmasını istedi.Kaynak: Pazar Postası