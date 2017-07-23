Kiloları ile gündemde olan Hande Erçel, Tolgahan Sayışman ile başrollerini paylaşacağı 'Siyah İnci' dizisi için diyete girdi.
Hande Erçel (24), Çeşme tatilinde kiloları ile dikkat çekmiş, eleştiri toplamıştı. Eylül’de başlayacak olan ‘Siyah İnci’de Tolgahan Sayışman ile başrolü paylaşmaya hazırlanan Hande Erçel uyarılar üzerine diyete girdi. Hedefi çekimlere kadar 6 kilo vermek. Hande Erçel daha önce ‘Güneşin Kızları’nda oynayayabilmek için bir haftada 5 kilo zayıflamıştı.
Tolgahan Sayışman dizide partnerinin Hande Erçel olmasını istedi.
Kaynak: Pazar Postası
Hande Erçel dizi için diyete girdi!
Geçtiğimiz günlerde aldığı kilolarla dikkat çeken Hande Erçel, yeni dizisi için diyete başladı.Magazin - 23 Temmuz 2017 17:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Hande Erçel, Tolgahan Sayışman
MAGAZİN HABERLERİ
- Mustafa Ceceli'den Selin İmer'li paylaşım!
- Birce Akalay fırıncı olacak
- Zehra Çilingiroğlu'nun iştahı açıldı!
- Deniz Seki'den 3 yıl sonra bir ilk!
- Aslışah Alkoçlar'dan çifte kutlama!
- Survivor Adem itiraf etti: Adada gizli bir yerde...
- Azra Akın’dan bekarlığa veda partisi!
- İşte Sarp Levendoğlu'nun yeni aşkı!
- Selin İmer hamile mi? Mustafa Ceceli açıkladı!
- Serenay Sarıkaya’ya büyük torpil!