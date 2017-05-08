Hande Erçel: Erkek cesur olmalı!

Magazin - 08 Mayıs 2017 14:50

Hande Erçel: Heyecan istiyorum

Maskeli partiye ünlü akını!

Hande Erçel o korkusunu yendi

Son olarak 'Aşk Laftan Anlamaz' dizisinde Burak Deniz'le kamera karşısına geçen Hande Erçel, Originel Dergisi'ne konuştu. Nasıl aşık olduğunu anlatan güzel yıldız erkekte aradığı özellikleri de açıkladı:"Aşkın zamanı, duruşu, mantığı yok. Aşık olduğumda kendimi kaptırır, kör olurum. Erkekte cesaret ararım."Hande Erçel sevgilisi Ekin Mert Daymaz'dan 3 ay ayrıldı.