Hande Erçel: Erkek cesur olmalı!

Hande Erçel bir erkekte aradığı özellikleri sıraladı.

Magazin - 08 Mayıs 2017 14:50
Son olarak 'Aşk Laftan Anlamaz' dizisinde Burak Deniz'le kamera karşısına geçen Hande Erçel, Originel Dergisi'ne konuştu. Nasıl aşık olduğunu anlatan güzel yıldız erkekte aradığı özellikleri de açıkladı:

"Aşkın zamanı, duruşu, mantığı yok. Aşık olduğumda kendimi kaptırır, kör olurum. Erkekte cesaret ararım."

Hande Erçel sevgilisi Ekin Mert Daymaz'dan 3 ay ayrıldı.

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