Hande Erçel: Heyecan istiyorum

Önceki akşam Kuruçeşme’deki bir mekanda eğlenen Hande Erçel, mekan çıkışı yaptığı açıklamada "Senaryoları okuyorum ve heyecanlanmayı istiyorum” dedi.

Magazin - 08 Mayıs 2017 07:00
Hande Erçel: Heyecan istiyorum
Güzel oyuncu Hande Erçel, önceki akşam Kuruçeşme’deki bir mekanda eğlendi.

Mekan çıkışı muhabirlerle sohbet eden oyuncu, “Yengemin doğum gününü kutladık” dedi. Yeni projelerle ekranda olmaya hazırlanan Erçel, “Senaryoları okuyorum ve heyecanlanmayı istiyorum. Netleştiği zaman söylerim” şeklinde konuştu.

Hande Erçel, yazın bikiniyle görüntülenmekten çekinmediğini söyleyerek “Bende bikini korkusu yok, hepimiz insanız ve dikkat etmek zorundayız. Bizler hep ekran önünde olduğumuz için daha da dikkat etmeliyiz. Kusurumuz varsa da vardır, sonuçta insanız” dedi.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: milliyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Hande Erçel

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Eser'i yerin dibine soktu!
  • Bu lokantada bikinili kızlar servis yapıyor!
  • Hiçbir cinsiyete ait değil!
  • Monica Bellucci'den olay itiraf!
  • "Kardashian ailesine rakibiz"

Eser'i yerin dibine soktu!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Serenay’dan 'reklam' vetosu!
  • Erdem'e sokak köpekleri saldırdı!
  • Bade İşçil'den ilişki tavsiyesi!
  • 'Fİ' için 5 kilo verdiği ilginç yöntem!
  • İşte haftanın eleme adayları!
  • Törene katılmama nedeni şaşırttı!
  • Okan'dan Demet'e 250 bin'lik hediye!
  • "Aradığım her şey Burak'ta var"
  • Seçkin Piriler estetik yaptırdı!
  • Evlilik yıldönümünü böyle kutladı

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Bahar Candan'dan Murat Boz açıklaması!
  • Rihanna yine uslanmadı!
  • Aleyna Tilki komşuyu kızdırdı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu? (05.05.2017)
  • 65 bavulluk bagaj krizi!
  • Ünlülerin fazla bagaj sorunu
  • "İçerde"de silahlar çekildi!
Bahar Candan'dan Murat Boz açıklaması!