Hande Erçel: Heyecan istiyorum

Magazin - 08 Mayıs 2017 07:00

Güzel oyuncu Hande Erçel, önceki akşam Kuruçeşme’deki bir mekanda eğlendi.Mekan çıkışı muhabirlerle sohbet eden oyuncu, “Yengemin doğum gününü kutladık” dedi. Yeni projelerle ekranda olmaya hazırlanan Erçel, “Senaryoları okuyorum ve heyecanlanmayı istiyorum. Netleştiği zaman söylerim” şeklinde konuştu.Hande Erçel, yazın bikiniyle görüntülenmekten çekinmediğini söyleyerek “Bende bikini korkusu yok, hepimiz insanız ve dikkat etmek zorundayız. Bizler hep ekran önünde olduğumuz için daha da dikkat etmeliyiz. Kusurumuz varsa da vardır, sonuçta insanız” dedi.Kaynak: milliyet.com.tr