Hande Erçel ile Ekin Mert Daymaz'ın Paris kaçamağı

Magazin - 06 Ocak 2017 00:42

Bir yılı aşkın süredir birlikte olan Hande Erçel-Ekin Mert Daymaz çifti daha önce Kapadokya tatilinden ayrı ayrı fotoğraf paylaşmıştı.Yılbaşı tatili için Paris'e giden çift, Paris'te çektirdikleri fotoğraflarını yine ayrı ayrı paylaşıyor. İkilinin birlikte tatil yaptığını ise Paris’te tuttukları özel şoförün kendileriyle beraber çektiği selfie’yi paylaşması açığa çıkardı.