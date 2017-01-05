Hande Erçel ile Ekin Mert Daymaz'ın Paris kaçamağı
"Aşk Laftan Anlamaz" dizisinin güzel oyuncusu Hande Erçel, yeni yıla kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ekin Mert Daymaz’la birlikte Paris’te girdi.
Magazin - 06 Ocak 2017 00:42
Bir yılı aşkın süredir birlikte olan Hande Erçel-Ekin Mert Daymaz çifti daha önce Kapadokya tatilinden ayrı ayrı fotoğraf paylaşmıştı.
Yılbaşı tatili için Paris'e giden çift, Paris'te çektirdikleri fotoğraflarını yine ayrı ayrı paylaşıyor. İkilinin birlikte tatil yaptığını ise Paris’te tuttukları özel şoförün kendileriyle beraber çektiği selfie’yi paylaşması açığa çıkardı.İşte o kareler;
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