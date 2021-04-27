Hande Erçel ile Kerem Bürsin ilk kez el ele

Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya hamlesi!

Yeni iddia: Bedava tatile Gamze Erçel de katıldı

Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e kahve daveti

Sen Çal Kapımı dizisinde birlikte rol alan Hande Erçel ile Kerem Bürsin dizi başladığından beri çıkan aşk haberlerini yalanlamışlardı. Fakat dizinin finalinin ardından yaptıkları açıklama kafaları karıştırmış, ardından da ikili birlikte tatile çıkmıştı. Maldivler'e giden Erçel ile Bürsin önceki gün yurda döndü.İkili havalimanında el ele görüntülendi.Erçel ve Bürsin’in sponsorlu tatile çıktıkları ve kaldıkları otele tek kuruş para ödemedikleri öne sürülmüştü.