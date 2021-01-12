Adları sürekli aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in, dizideki arkadaşlarıyla yer aldığı fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. İkilinin samimi halleri yine aşk söylentilerine neden oldu. Yanak yanağa poz veren Erçel ile Bürsin arasında çıkan aşk dedikoduları yeniden alevlendi.
İkili daha önce aşk iddialarını reddetmişti.
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Sen Çal Kapımı dizisi oyuncularının toplu selfiesinde dikkat çeken detay. Sürekli aralarında aşk haberleri çıkan Hande Erçel ve Kerem Bursin’in samimi duruşu dikkat çekti. Beden dili uzmanları, yanak yanağa durmaları aralarında net olarak bir aşk olduğunu gösterir dedi.
12.01.2021 15:43 Magazin