Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf

Adları sürekli aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in, dizideki arkadaşlarıyla yer aldığı fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. İkilinin samimi halleri yine aşk söylentilerine neden oldu. Yanak yanağa poz veren Erçel ile Bürsin arasında çıkan aşk dedikoduları yeniden alevlendi.İkili daha önce aşk iddialarını reddetmişti.