Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in eğlenceli anları...

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı “Sen Çal Kapımı” dizisinin çekimleri tam gaz devam ediyor. Başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yer aldığı “Sen Çal Kapımı” merakla bekleniyor.Önceki gün Kerem Bürsin sette Hande Erçel'le çektiği kısa bir videoyu yayınladı.İşte o Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in sette eğlenceli anları...