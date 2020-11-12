Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pandemi tarzı! Fiyatı dudak uçuklattı!

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in kullandıkları maskenin 245 TL değerinde olduğu öğrenildi. Tek kullanımlık özel tasarım maskeleriyle koronavirüs önlemlerini alan ikilinin bu görüntüleri için ‘Pandemide de modayı takip ediyorlar’ şeklinde yorumlar yapıldı.