Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pandemi tarzı! Fiyatı dudak uçuklattı!
"Sen Çal Kapımı" dizisinin yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin, geçen hafta bir mekan çıkışında görüntülenmişti. İkili, Kovid-19 önlemlerinde de tarzlarını gözler önüne sermişti.
12.11.2020 17:56 Magazin
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in kullandıkları maskenin 245 TL değerinde olduğu öğrenildi. Tek kullanımlık özel tasarım maskeleriyle koronavirüs önlemlerini alan ikilinin bu görüntüleri için ‘Pandemide de modayı takip ediyorlar’ şeklinde yorumlar yapıldı.