Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk iddialarına bakın ne dedi?

Murat Dalkılıç'la olan ilişkisini bitiren Hande Erçel'in adı bir süredir rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılıyordu. İkilinin sette başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü yönünde iddialar sosyal medyada yer almıştı.Önceki gün sete gitmek için aracına binmeye çalışırken kameralara yakalanan Hande Erçel, aşk iddiaları için, Sete geç kaldım. Biz Kerem'le sadece işimizi yapıyoruz" açıklamasında bulundu.Kerem Bürsin, Ezgi Mola'nın Youtube kanalına konuk olmuş ve programda konu Hande Erçel'e gelince, "Müthiş bir insan. Set ortamında seni motive ediyor, ekibi motive ediyor ve hiç söylenmiyor. Benden çok daha fazla çalışıyor ve herkesle çok tatlı, çok iyi. O konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Hande sıfır egolu bir insan ve dürüst olacağım ben onu hiç böyle beklemiyordum. Hande'nin adını duyduğumda tamam bakalım neyle karşılaşacağız dedim ama ben şok oldum" demişti.Bürsin'in bu sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Hande Erçel, "Ezgi'nin kanalında çok güzel şeyler söylemiş. Teşekkür ederim ona" ifadelerini kullandı.