Saç boyamaya dair korkusu olduğu için büyük problem yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel, bu korkusunun üzerine giderek bir şampuan markasının reklam yüzü olmuş ve hayatında ilk kez saçlarını boyatmıştı.
Genç oyuncu, boya korkusunu tamamen yendiğini açıkladı.
Reklam yüzü olduğu firmanın yeni reklam kampanyası için üç hayranıyla kamera karşısına geçen Erçel, “Saçlarımı bronz kahverengine boyattım. Boya korkumu tamamen yendim. Artık beni farklı saç renkleriyle görmeye alışabilirsiniz” dedi.
Hande Erçel o korkusunu yendi
Güzel oyuncu Hande Erçel, saç boyamaya dair korkusunu tamamen yendiğini açıkladı.Magazin - 23 Nisan 2017 05:00
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