Hande Erçel stüdyoya girdi, hayranları heyecanlandı!

'Sen Çal Kapımı' dizisinde sevgilisi Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan Hande Erçel, dizi final yaptıktan sonra önce ABD’nin yolunu tuttu. Hem aşk hayatında hem de kariyerinde güzel günler geçiren Hande Erçel yeni proje müjdesi verdi.Hande Erçel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda stüdyodan bir karesini paylaştı ve "Çok heyecan" diye yazdı. Erçel bu pozu yeni proje mi sorusunu akıllara getirdi. Erçel'in ya bir şarkı için ya da bir seslendirme için stüdyoya girdiği düşünülüyor.