Hande Erçel tatilde ama...

Çeşme’de denize girip güneşlenirken görüntülenen Hande Erçel'in aldığı kilolar dikkat çekti.

Magazin - 20 Temmuz 2017 04:00
Hande Erçel tatilde ama...
“Güneşin Kızları” dizisiyle yıldızı parlayan Hande Erçel, Çeşme’de denize girip güneşlenirken görüntülendi.

Çeşme’de tatil yapan Hande Erçel, önceki gün ailesiyle birlikte Aya Yorgi Koyu’ndaki White Beach’teydi.

Uzun süre restoran bölümünde oturan genç oyuncu, daha sonra iskeleye geçip midye yedi. Son dönemde kilo aldığı gözlenen ve bikini yerine mayo giymeyi tercih eden Erçel, yemek sonrası denize girip serin suların tadını çıkardı.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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