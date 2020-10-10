Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dün akşam sosyal medya hesabından "Kim daha" testini yaptı. Dizinin yayınlanmaya başladığı günden bu yana isimleri aşk dedikodularına karışan ikili, "Kim daha çabuk evlenir?" sorusu gelince cevap veremedi.
Dil çıkartarak "Iyy" diyen ünlü isimler soruyu pas geçti.
BİR SORUDA ANLAŞAMADILAR
Başarılı oyuncular "Kim daha can sıkıcı?" sorusuna Kerem Bürsin'i, "Kim daha masum?" sorusuna Hande Erçel'i, "Kim daha maceracı?" sorusuna ortak yanıt bulamayınca birbirlerini göstererek cevap verdi.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den evlilik sorusuna şaşırtan cevap
Aynı dizide başrolü paylaşan ve sürekli aşk dedikodularıyla anılan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dün akşam yayınladıkları videoda "Kim daha çabuk evlenir?" sorusuna mideleri bulanır gibi taklit yaparak cevap verdi.
10.10.2020 16:24 Magazin