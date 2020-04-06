Hande Erçel: "Yeteri kadar yendiyse spora başlayabiliriz"

Murat Dalkılıç'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, sevgilisiyle birlikte ev karantinasına devam ediyor. Oyuncu evinde spor yapmayı da ihmal etmiyor. Erçel, spor yaparken çektiği görüntüleri sosyal medyadan "Yeteri kadar yendiyse spora başlayabiliriz" notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun yaptığı hareketler oldukça dikkat çekti.İşte o görüntüler: